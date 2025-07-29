Страны НАТО пытаются «усилить давление» на Путина после заявления Трампа, узнали СМИ
Bloomberg: НАТО усиливает давление на Путина из-за Трампа
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НАТО предпринимает шаги, чтобы усилить давление на президента России Владимира Путина. Как сообщает Bloomberg, это происходит на фоне изменения позиции главы Белого дома Дональда Трампа по отношению к ситуации на Украине.
«Союзники по НАТО также предпринимают шаги по усилению давления на Путина», — говорится в публикации.
По данным источника издания, государства в составе НАТО активизировали взаимодействие. В частности, в оказании Киеву военной поддержки. Так, Германия ведёт переговоры с США и другими союзниками, чтобы отправить дополнительные системы ПВО Patriot на Украину. Отмечается, что причиной для «давления» стали решения Дональда Трампа. Если раньше он обвинял Владимира Зеленского в том, что тот стоит на пути к установлению мира, то в последние недели начал критиковать действия России.
Так, накануне американский лидер заявил, что сокращает срок своего ультиматума по Украине — с 50 до 10–12 дней. Республиканец объявил об этом во время переговоров с британским премьером, добавив, что «нет смысла ждать». В Совфеде же заявили, что новый ультиматум Трампа нацелен на поддержание его имиджа. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что не «дедуле» Трампу диктовать России.