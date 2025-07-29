Страны НАТО пытаются «усилить давление» на Путина после заявления Трампа, узнали СМИ

НАТО предпринимает шаги, чтобы усилить давление на президента России Владимира Путина. Как сообщает Bloomberg , это происходит на фоне изменения позиции главы Белого дома Дональда Трампа по отношению к ситуации на Украине.

По данным источника издания, государства в составе НАТО активизировали взаимодействие. В частности, в оказании Киеву военной поддержки. Так, Германия ведёт переговоры с США и другими союзниками, чтобы отправить дополнительные системы ПВО Patriot на Украину. Отмечается, что причиной для «давления» стали решения Дональда Трампа. Если раньше он обвинял Владимира Зеленского в том, что тот стоит на пути к установлению мира, то в последние недели начал критиковать действия России.