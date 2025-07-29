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Регион
29 июля, 09:46

Страны НАТО пытаются «усилить давление» на Путина после заявления Трампа, узнали СМИ

Bloomberg: НАТО усиливает давление на Путина из-за Трампа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

НАТО предпринимает шаги, чтобы усилить давление на президента России Владимира Путина. Как сообщает Bloomberg, это происходит на фоне изменения позиции главы Белого дома Дональда Трампа по отношению к ситуации на Украине.

«Союзники по НАТО также предпринимают шаги по усилению давления на Путина», — говорится в публикации.

По данным источника издания, государства в составе НАТО активизировали взаимодействие. В частности, в оказании Киеву военной поддержки. Так, Германия ведёт переговоры с США и другими союзниками, чтобы отправить дополнительные системы ПВО Patriot на Украину. Отмечается, что причиной для «давления» стали решения Дональда Трампа. Если раньше он обвинял Владимира Зеленского в том, что тот стоит на пути к установлению мира, то в последние недели начал критиковать действия России.

Трамп отказался называть ложью слова Путина об Украине
Трамп отказался называть ложью слова Путина об Украине

Так, накануне американский лидер заявил, что сокращает срок своего ультиматума по Украине — с 50 до 10–12 дней. Республиканец объявил об этом во время переговоров с британским премьером, добавив, что «нет смысла ждать». В Совфеде же заявили, что новый ультиматум Трампа нацелен на поддержание его имиджа. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что не «дедуле» Трампу диктовать России.

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Юлия Сафиулина
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