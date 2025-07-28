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Регион
28 июля, 17:41

Трамп отказался называть ложью слова Путина об Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп отказался называть ложью заявления Владимира Путина по Украине. Об этом он заявил журналистам в Шотландии после переговоров с британским премьером Киром Стармером.

«Я не хочу использовать слово «ложь». Всё, что я знаю, это что у нас был хороший разговор, и, скажем, на трёх этапах казалось, что будет перемирие, возможно, мир», — пояснил президент США. По его словам, стороны в ходе диалога несколько раз приближались к достижению перемирия.

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Напомним, ранее глава Белого дома заявил, что сократит срок для достижения соглашения между Россией и США по Украине. Дональд Трамп в ходе встречи с британским премьер-министром Киром Стармером сообщил, что сроки сократились с 50 до 10–12 дней, подчеркнув, что «ждать больше нет смысла». Это заявление вызвало резкий рост курса доллара, который превысил отметку в 81 рубль, а также обвал на российском фондовом рынке.

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Александра Мышляева
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