Трамп отказался называть ложью слова Путина об Украине

Президент США Дональд Трамп отказался называть ложью заявления Владимира Путина по Украине. Об этом он заявил журналистам в Шотландии после переговоров с британским премьером Киром Стармером.

«Я не хочу использовать слово «ложь». Всё, что я знаю, — это что у нас был хороший разговор, и, скажем, на трёх этапах казалось, что будет перемирие, возможно, мир», — пояснил президент США. По его словам, стороны в ходе диалога несколько раз приближались к достижению перемирия.