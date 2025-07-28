Доллар взлетел после нового ультиматума Трампа
Курс доллара взлетел выше 81 рубля, а фондовый рынок РФ упал после слов Трампа
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Курс доллара на международном валютном рынке впервые с мая взлетел выше 81 рубля. Это случилось после заявления президента США Дональда Трампа о новом дедлайне для завершения Россией спецоперации на Украине. Теперь курс составляет 81,05 рубля.
Кроме того, после слов американского лидера упал российский фондовый рынок акций. Сразу после угроз Трампа индекс Мосбиржи опустился на 0,93%, а сейчас он демонстрирует снижение более чем на 1%.
Напомним, что сегодня Дональд Трамп заявил, что сократит срок для достижения соглашения между Россией и США по Украине. Теперь вместо 50 есть всего 10–12 дней. Об этом он заявил во время переговоров с британским премьером Киром Стармером, добавив, что «нет смысла ждать».