С 1 августа курс доллара перестанет снижаться. На какой уровень выйдет рубль и чего ждут на рынке Август считается месяцем, когда курс рубля заметно падает. Но в этом году ситуация на рынке складывается нетипичная. Каким будет курс доллара с 1 августа и в какой диапазон входит рубль? 27 июля, 21:25 Экономисты сделали прогноз курса рубля с 1 августа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Анонс основных событий, которые повлияют на курс рубля в августе

Несмотря на начало цикла смягчения денежно-кредитной политики, депозитные ставки остаются на исторически высоких уровнях. Это будет поддерживать высокий спрос на рублёвые активы. Вместе с тем высокие ставки в экономике будут сдерживать потребительскую активность и спрос на валюту со стороны импортёров. Так охарактеризовала ситуацию на рынке ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

По её словам, дополнительную поддержку рублю будет оказывать ослабление доллара США к мировым валютам. Это происходит за счёт снижения доверия к доллару из-за политики Дональда Трампа, а также ожидаемого снижения ставки ФРС, что уменьшает привлекательность долларовых активов. В то же время индекс доллара находится под давлением глобальной неопределённости и роста привлекательности защитных активов — золота в первую очередь.

— Расширенное предложение валюты от экспортёров явно перебивало подавленный спрос на валюту под импорт. Падал и сам глобальный доллар к корзине мировых валют. Теперь цикл ДКП развернулся, давление на кредитном рынке должно снизиться — экспортёрам не придётся продавать такие объёмы валюты, а импортёры могут воспользоваться их низким курсом и увеличить закупки заграничных товаров. Да и сам индекс доллара DXY может стабилизироваться на фоне тарифных сделок Трампа, — такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

Он отметил, что после апрельской эскалации торговых войн США проводят переговоры для заключения сделок с торговыми партнёрами. На текущий момент сделок не так много, а крайний срок их заключения приближается (1 августа). Чем больше сделок, тем выше доверие к доллару, тем выше DXY.

3 августа, по словам Андрея Смирнова, картель ОПЕК+ может объявить о дальнейшем наращивании добычи (до +0,55 млн барр./сут.). При агрессивном увеличении квот нефть может скорректироваться, что может вызвать ослабление рубля.

— В августе ключевым ориентиром для рынка станет резюме июльского заседания ЦБ, которое будет опубликовано 6 августа. Именно оно задаст тон ожиданиям по дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. В начале месяца на курсы влияет сезонный «дивидендный эффект», но уже к 20–28 августа наступит пик налогового периода — компании начнут активно продавать валюту для уплаты налогов, что традиционно укрепляет рубль, — рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Дополнительную стабильность, по его словам, обеспечивают продлённые до апреля 2026 года требования об обязательной продаже 40% экспортной выручки, а также отсутствие новых жёстких санкций со стороны ЕС по нефти и финансам.

— Основные новости рынком уже получены: ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 18% годовых. Интересно, что, согласно ориентиру Банка России по ставке на этот год, потенциал снижения уже исчерпан. А вот в 2026 году ЦБ ждёт ставки в пределах 12–13%, то есть впереди очень динамичное время. Следующее заседание ЦБ пройдёт 12 сентября, поэтому август в монетарном плане будет периодом фискального затишья, — отметил владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

Решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18%, полностью соответствует текущим макроэкономическим тенденциям. В условиях снижения инфляционных ожиданий и стабилизации потребительских цен смягчение денежно-кредитной политики выглядит логичным и оправданным. Такое мнение высказал член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической‌ политике Государственной‌ думы Валерий Тумин.

— Для бизнеса и граждан это снижение — облегчение, но не разворот: кредиты останутся дорогими, а экономическая активность будет восстанавливаться постепенно. Рынки восприняли решение как начало осторожного смягчения, но темпы будут зависеть от динамики цен и потребительских ожиданий. Власти сохраняют гибкость, чтобы при необходимости поддержать рубль и сбалансировать интересы бюджета, бизнеса и населения, — отметил управляющий партнёр Main Division Андрей Глушкин.

Прогноз курса рубля с 1 августа

Рубль сохранит стабильность в августе при отсутствии внешних шоков и продолжит консолидироваться в диапазоне 78-81 за доллар. Правда, с постепенным движением в направлении верхней границы диапазона. Выйти из него рубль сможет ближе к осени. Это произойдёт по мере более активного восстановления импорта в преддверии восполнения запасов к новогодним праздникам. Такой прогноз сделала Наталия Пырьева.

Денис Астафьев сделал такой базовый прогноз на август: доллар — в диапазоне 78–82 рубля, евро — 90–94, юань — 10,9–11,3. Краткосрочное ослабление рубля возможно сразу после снижения ставки и на фоне слабой нефти. Однако в третьей декаде месяца рубль может укрепиться благодаря налоговому периоду.

— Многие годы август был временем самых заметных падений рубля, но в 2025 году снижение по всем фронтам — от доллара до юаня — на 1–2% будет практически незаметным, и пока нет предпосылок для серьёзных потрясений. В августе ожидается, что курс доллара останется в диапазоне 79–80 рублей. Что касается пары рубль – евро, ожидается небольшое ослабление в пределах 92–92,5 рубля. В паре рубль – юань можно прогнозировать торги в диапазоне 11,2–11,3 рубля, — рассказал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Василий Гиря ожидает диапазона колебаний по доллару — 78–81 рубль, по евро — 92–95.

Валютный рынок во втором полугодии уже готовился к смягчению монетарного курса ЦБ, что отразилось на потенциале укрепления рубля: котировки доллара, евро и юаня начали стабилизироваться выше уровней 77,5, 88 и 10,8 рубля с переходом в летний торговый диапазон. Дальнейшая монетарная стратегия финансовых властей, вероятно, позволит иностранной валюте начать постепенное восстановление позиций к осеннему торговому циклу с потенциалом 84 рубля за доллар, 96 рублей — за евро и 11,7 рубля — за юань. Такой прогноз сделал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

— Решение по ставке в пятницу было ожидаемое, комментарии не жёсткие, так что ждём продолжения снижения ставки в сентябре, октябре и декабре. К концу года вполне можем увидеть 15%. Благоприятна оценка темпов замедления инфляции со стороны ЦБ — быстрее ожиданий. Для курса это продевальвационная картина, ждём доллар выше 90 рублей, — рассказал руководитель управления аналитических исследований «АВИ кэпитал» Дмитрий Александров.

На данный момент сформировался коридор 77,4–80 рублей за доллар. Вероятно, после решения ЦБ котировки закрепятся в данных рамках. Такое мнение высказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Курс доллара будет «тяжело» расти к уровню 80 рублей. После резкого роста евро в июле в августе можем увидеть стабилизацию в районе 94–95. Юань продемонстрирует движение к 11,2–11,5, — считает Андрей Смирнов.

Авторы Нина Важдаева