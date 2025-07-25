С 28 июля начнет действовать сниженная ключевая ставка. Что изменится после решения Центробанка В пятницу, 25 июля 2025 года, Центробанк снизил ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых. Что стоит за решением регулятора, как будут меняться ставки по вкладам и кредитам и курс рубля? 25 июля, 11:37 Центробанк снизил ключевую ставку. Обложка © Life.ru.

Почему Центробанк снизил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов

Ключевая ставка ЦБ РФ снижена, как и ожидалось, до 18% годовых. Она начнёт работать с понедельника, 28 июля 2025 года. Рыночные реакции нейтральны: доллар США на внебиржевой площадке стоит 79,44 руб. (+0,25%). Так прокомментировал решение Центробанка владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

— С точки зрения инвестиций большее значение имеет долгосрочная траектория ставки. С учётом устойчивого снижения инфляции и охлаждения в экономике ЦБ, скорее всего, будет снижать ставку чуть быстрее, чем мы предполагали ранее. К концу года она может достичь 16% (более быстрое снижение возможно разве что в случае коллапса в экономике), — отметил руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Банк России пошёл на самое масштабное летнее смягчение — ключевая ставка снижена сразу на 200 б.п., до 18 % годовых. Регулятор объяснил это опережающим снижением устойчивого инфляционного давления и заметным замедлением роста внутреннего спроса. Для экономики такое решение ослабляет давление на корпоративных и ипотечных заёмщиков. Однако при реальной ставке порядка 9–10 % стоимость кредита остаётся высокой. На этот момент обратил внимание предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

На что повлияет снижение ключевой ставки

Решение регулятора соответствовало ожиданиям рынка. Снижение ставки может способствовать удешевлению кредитов и стимулировать экономическую активность во второй половине 2025 года. Такой прогноз сделал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Он ожидает такие изменения по депозитам: доходность по краткосрочным вкладам снизится до 13–14%, по долгосрочным — до 15–15,5%. Ипотека и потребительские кредиты подешевеют примерно на 2 п.п. При этом снижение ключевой ставки не вызовет резких колебаний рубля, так как это решение уже учтено рынком. В ближайшие месяцы прогнозируются следующие диапазоны: USD/RUB: 76–82, EUR/RUB: 89–96, CNY/RUB: 10,5–11,4.

— Прогноз на конец года: ставки по депозитам могут упасть до 12–13%. Рекомендую выгодно зафиксировать текущие высокие ставки на длительный срок. В ближайшие месяцы дальнейшее снижение возможно из-за замедления инфляции и снижения ставок по депозитам, — рассказал Алексей Лоссан.

Василий Гиря отметил, что от банков не стоит ждать ярких решений. Они сокращают свои ставки постепенно и без ажиотажа. Всё в пределах прогнозов.

Какие изменения ожидаются на финансовых рынках с 28 июля

Реакция финансовых инструментов на смену цикла ДКП разная. Для акций это отложенный позитив, который после краткосрочной фиксации может начать реализовываться, и среднесрочно ожидается возврат индекса Мосбиржи в район 2900–3000 п. На годовом горизонте бенчмарк может достать 3200 п. Позитив есть для акций банков, сектора высоких технологий и ритейла. Такие наблюдения сделал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— Для облигаций это тоже хорошо — продолжат падать ставки и расти тело ОФЗ и корпоративных бондов. Участники долгового рынка играли на опережение и подкинули индекс гособлигаций RGBI на максимумы весны 2024 года заранее. Теперь и небольшая коррекция не повредит, но долгосрочная переоценка ОФЗ наверняка продолжится, и на годовом треке доходности облигаций могут дать больше, чем банковские депозиты, — добавил Михаил Зельцер.

Он отметил, что для рубля смягчение ДКП — это негатив, и курсы инвалют наконец-то могут оттолкнуться со дна весны 2023 года. Снизятся кредитные расходы экспортёров и импортёров, предложение валюты на рынок сократится, а спрос на валюту под импорт повысится. Ближайшие цели — возврат доллара на круглые 80, юань уже стал выше 11. Среднесрочно — доллар двинется в область 85–90, а юань видится в диапазоне 11,5–12.

На сколько ещё может понизиться ключевая ставка в 2025 году

Высокая уверенность ЦБ по поводу ценовой стабильности связана во многом и с сильным рублём. С начала года российская валюта укрепилась более чем на 20% и держится против глобальных валют, включая доллар, евро и юань, на редкость долго. Даже несмотря на высокий летний сезон, когда рубль традиционно склонен падать. Об этом рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Он обратил внимание, что в своём решении ЦБ не дал сигнала по поводу дальнейшей динамики ставки. Регулятор явно не хочет усиливать проинфляционные и продевальвационные ожидания и пока не оставляет пространства для движения ставки вниз.

— Мы ожидаем, что осенью движение ставки вниз продолжится. Впрочем, оно будет не таким резким, как в июле. В условиях крупного дефицита бюджета и рисков того, что расходы будут расти, осенью мы можем не увидеть столь же быстрого падения инфляции, и у ЦБ попросту не будет причин для столь решительных действий, — добавил Александр Бахтин.

Авторы Нина Важдаева