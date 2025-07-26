С 1 августа часть жильцов освободят от оплаты услуг ЖКХ. Что изменится в квитанциях и как получить льготы С 1 августа 2025 года жильцам начнут приходить новые квитанции ЖКХ. Юристы рассказали, что изменится в начислениях и кого освободят от выплат. 25 июля, 21:25 Юристы рассказали, кто может получить субсидии, компенсации и освобождение от платы за услуги ЖКХ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Что нового ждёт жильцов с 1 августа 2025 года

Плата за поддержание чистоты в подъездах, лифтах и входных группах ранее входила в общую графу «Содержание жилья». Сейчас приняты изменения, согласно которым эти услуги будут выделены в отдельный блок.

— С августа россияне начнут получать обновлённые квитанции за услуги ЖКХ. Там будет сразу два важных изменения. Первое: в квитанциях появится новая строка — «Уборка общедомовых помещений». Второе — в квитанцию будет заложена индексация тарифов, которая была произведена с 1 июля. В среднем по стране прибавка составила 11–12% по основным коммунальным услугам. К ним относятся вода, отопление, электричество, газ, вывоз мусора. Размер повышения тарифов различается от региона к региону, но не может быть выше предельных индексов. Превышать эти лимиты поставщики ресурсов и управляющие компании не имеют права, — рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Как часто должны убираться в подъезде

Юрист Елена Кузнецова отметила, что по нормативам уборка в подъезде должна проводиться 2–3 раза в неделю. Есть нормативы по каждому виду работы. Так, пыль должны протирать не реже одного раза в неделю.

— Если сроки выполнения работ не соблюдаются или работы выполнены некачественно, то жителям нужно подать жалобу в жилищную инспекцию и требовать перерасчёт за оплату коммунальных услуг, — отметила Елена Кузнецова.

Что делать, если сумма в квитанции ЖКХ кажется завышенной

Есть несколько причин, по которым данные в квитанциях за коммунальные услуги могут оказаться некорректными. Например, ошибку может допустить сама управляющая компания, могут возникнуть сбои при передаче показаний счётчика. Не исключена и поломка самого измерительного прибора.

— Если вы обнаружили неточности в квитанции, то в первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию. Если решить проблему не удалось, то стоит направить в УК письменное обращение с вопросом о перерасчёте или расчётами, которые докажут правомерность начислений. Обращение в Государственную жилищную инспекцию имеет смысл, если выявлены ошибки в начислении платежей. В Роспотребнадзор нужно писать, если обнаружены недостатки в качестве услуг, из-за чего возникает риск для жизни и здоровья жильцов, — пояснила Елена Кузнецова.

Кого освободят от оплаты коммунальных услуг с 1 августа

От оплаты за коммунальные услуги освобождают определённые категории граждан после того, как они получат статус, дающий право на льготу. Так, с 1 августа право на льготы получат те, кому присвоят соответствующий статус в августе. Стоит учесть, что в 2025 году в России полностью освобождаются от оплаты ЖКХ только отдельные категории граждан. Большинство льготников получают частичные компенсации.

— В большинстве случаев скидки составляют порядка 30–70% от стоимости услуг ЖКХ. Также ряд льготников освобождают от оплаты за какую-либо конкретную услугу. Например, за капитальный ремонт. Для малообеспеченных семей предусмотрены субсидии на оплату услуг ЖКХ, — рассказала Елена Кузнецова.

Полностью от оплаты за услуги ЖКХ освобождают, например, людей со званиями «Герой СССР», «Герой России» и полных кавалеров ордена Славы, а также членов их семей. Члены семьи погибшего Героя или кавалера ордена Славы сохраняют 100% льготу.

Компенсацию в размере 50% от стоимости услуг ЖКХ могут получить инвалиды первой и второй групп. Стоит отметить, что скидка применяется только к жилому помещению или его части, принадлежащим инвалиду. Если, допустим, человек живёт один и у него в собственности вся квартира, то льготу он получит на всю площадь жилья и на все счета за ЖКХ. Если же в его собственности лишь доля жилого помещения, то скидку применят только к ней.

Также различные льготы по оплате коммунальных услуг предусмотрены для пенсионеров, многодетных семей и ветеранов. Кроме того, людям, у которых расходы на коммунальные услуги превышают установленную долю от дохода семьи, предоставляют субсидии. На федеральном уровне она составляет 22%. Регионы могут эту долю уменьшить, но повышать права не имеют. Например, в Москве субсидию получают люди, для которых коммунальные платежи превышают 10% от дохода семьи.

Авторы Нина Важдаева