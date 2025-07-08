С 1 августа повысят выплаты семьям с детьми. Сколько составит прибавка 8 июля отмечается День семьи и верности. К этой дате в регионах сделают ряд выплат. При этом с 1 августа появятся новые меры поддержки семей с детьми. Кто будет получать больше и на сколько? 7 июля, 21:20 Юристы рассказали, на сколько вырастут выплаты семьям с детьми. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Какие меры поддержки семей появятся в регионах с 8 июля

В Камчатском крае объявили о расширении мер поддержки материнства и детства. Главное нововведение — субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг для семей, где родится второй ребёнок. Ранее такая мера соцподдержки была, но получить её могли только многодетные семьи. Теперь субсидии смогут получить все жители региона, имеющие двоих детей. Семьи смогут получить компенсацию. Её размер — 30% от регионального стандарта стоимости коммунальных платежей. Делать выплату начнут сразу после рождения второго ребёнка и до того времени, как ему исполнится три года.

Ещё одно нововведение касается выплат на покупку автомобилей отечественного производства. Ранее её делали семьям, имеющим восемь и более детей. Теперь для получения выплат необходимо иметь семь детей. В то же время сумма единовременной выплаты стала значительно больше — она выросла с 1,3 миллиона до 2,5 миллиона рублей.

В Татарстане многодетным семьям с десятью и более детьми вручат микроавтобусы. Это одна из мер поддержки семей с детьми.

Какие новые выплаты семьям с детьми появятся с 1 августа 2025 года

С 1 августа 2025 года многодетным семьям, имеющим место жительства на федеральной территории «Сириус», будет предоставляться ежегодная денежная выплата в размере 10 000 рублей.

— Делать её будут на каждого из детей, обучающихся в общеобразовательной организации по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. Эти деньги предоставляются на приобретение одежды для посещения учебных занятий, а также спортивной формы, — рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

Как будут выплачивать единое пособие

Если говорить о федеральных мерах поддержки, то детские выплаты, которые были назначены в августе прошлого года, нужно будет переоформить. Выплаты назначают на год, а в дальнейшем этот срок можно продлить. Если, к примеру, в семье уменьшился доход, а выплата была ранее назначена в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка, то в 2025 году при продлении пособия в августе есть вероятность увеличения до 75% или 100%.

— При продлении пособия будут применяться правила, которые действуют с 1 января 2025 года. Для получения единого пособия минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырёх минимальных размеров оплаты труда. МРОТ на 2025 год равен 22 440 рублей. Исходя из требований, доход каждого трудоспособного члена семьи вне зависимости от формы занятости должен быть не менее 89 760 рублей за 12 месяцев, — отметила Оксана Красовская.

Это условие не применяется, если в месяцы расчётного периода трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам (к примеру, женщина была беременна или ухаживала за ребёнком). На жителей новых регионов правило минимального дохода в четыре МРОТ не распространяется. Также при назначении пособия с учётом новых правил при комплексной оценке нуждаемости не будут учитываться государственные выплаты военнослужащим и членам их семей, которые были произведены в возмещение ущерба, причинённого жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях, и денежные средства, выделенные из федерального бюджета на ремонт частных домов погибших военнослужащих.

— Кроме того, если в семье в августе рождается ребёнок и семья уже получает единое пособие на детей, то выплата на новорождённого будет назначена проактивно. Размер её будет таким же, как и у выплат на старших детей, — пояснила Оксана Красовская.

Если семья малоимущая, то она имеет право обратиться за получением государственной социальной помощи, в частности на основании социального контракта.

— Если говорить о едином пособии, то оно назначается семьям с несколькими детьми от 0 до 17 лет. Выплачивается оно на каждого ребёнка до достижения им 17 лет. Назначается единое пособие на один год и продлевается по заявлению. Тут стоит учесть, что если заявление подано в течение полугода после рождения ребёнка, то пособие назначают с месяца рождения. Правда, с оговоркой, что не ранее месяца приобретения ребёнком гражданства РФ. Если родители обратились позже, то пособие назначат с месяца обращения, но не ранее месяца приобретения ребёнком гражданства РФ, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

В Госдуму внесён законопроект, который направлен на продление материальной поддержки семьям с низкими доходами до тех пор, пока детям не исполнится 18 лет.

Авторы Нина Важдаева