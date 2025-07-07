С 1 августа будет прибавка к пенсии. Кому повысят выплаты и на сколько Сразу несколько категорий получателей ждут прибавки к пенсии с 1 августа 2025 года. Кто станет получать больше и сколько они составят? 6 июля, 21:20 С 1 августа 2025 года повысят пенсии. Обложка © ТАСС / Олег Елков

С 1 августа сделают перерасчёт пенсии работающим пенсионерам. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Изменение размера выплат у работающего пенсионера происходит за счёт того, что он получает зарплату или иные доходы, с которых уплачены страховые взносы. Соответственно, увеличивается и пенсия. Размер прибавки зависит от заработной платы пенсионера. Чем больше доход, тем больше будет прибавка. Перерасчёт происходит автоматически. Никаких заявлений не надо подавать, СФР всё делает самостоятельно.

— Законодательством установлены максимальные значения индивидуального пенсионного коэффициента, которые учитываются СФР при беззаявительном перерасчёте страховой пенсии. Так, применяется максимальное значение ИПК (так называемых баллов), равное 3,0. Стоимость одного балла с 1 января 2025 года составляет 145,69 рубля, то есть максимальная прибавка к пенсии у работающего пенсионера составит 437,07 рубля, — рассказала Оксана Красовская.

Стоит учесть, что если пенсионер трудоустроен неофициально, то никакого увеличения пенсии у него не будет. Неработающим пенсионерам перерасчёта пенсии с 1 августа 2025 года тоже не будет. Индексацию пенсии неработающие пенсионеры получили в январе 2025 года. Это коснулось тех, кто получает страховые пенсии. Тем, кому назначена социальная пенсия, провели индексацию с 1 апреля 2025 года.

— Если пенсионеру положена прибавка, но она не пришла в положенное время, то за уточнением информации ему необходимо обратиться в Социальный фонд России. Можно сразу письменное заявление, чтобы СФР дал письменный ответ, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

С 1 августа каждый год производится в беззаявительном порядке корректировка накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты.

— Перерасчёт делают на основании результатов инвестирования средств пенсионных накоплений гражданина, а также суммы поступлений, которые не были учтены при назначении срочной пенсионной выплаты или накопительной пенсии или при предыдущей корректировке, — пояснила Оксана Красовская.

С 1 августа сделают перерасчёт размеров доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Эти доплаты устанавливаются при наличии требуемого специального стажа. Величина их индивидуальна и определяется расчётом по специальной формуле.

Право на доплату имеют пенсионеры в соответствии с Законом № 155- ФЗ. Делают её при наличии выслуги в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, а при оставлении по состоянию здоровья лётной работы в должности, дающей право на назначение доплаты к пенсии, — не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.

Также право на доплату к пенсии имеют люди, которые работали в организациях угольной промышленности полный рабочий день — на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца и на строительстве шахт. Необходимый стаж — не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий: горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин. В стаж работы, дающей право на доплату к пенсии, включаются периоды работы, засчитываемые в стаж на соответствующих видах работ, которые дают право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

— Перерасчёт доплат к пенсии проводится ежегодно каждые три месяца (с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября). Размер доплат зависит от суммы взносов, пеней и штрафов в СФР, поступивших в предыдущем квартале от организаций, которые используют труд данных категорий лиц, к сумме средств, необходимых для финансирования указанных доплат, — пояснила Оксана Красовская.

Елена Кузнецова обратила внимание, что также в августе получат повышенную пенсию пенсионеры, которые уволились с работы в июле 2025 года. Им проведут индексацию за те годы, когда её работающим пенсионерам не делали.

Авторы Нина Важдаева