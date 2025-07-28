Подсчитан потенциальный ущерб мировой экономике от пошлин Трампа
Bloomberg: Мировой экономике грозит убыток в $2 трлн из-за пошлин Трампа
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Торговые конфликты могут обойтись мировой экономике в $2 трлн к 2027 году, поскольку импортные пошлины в США достигли рекордного уровня с 1930-х годов, сообщает Bloomberg. В настоящее время общий уровень пошлин примерно в шесть раз выше, чем до президентства Дональда Трампа.
Соглашение между главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Трампом, по которому на практически весь экспорт из ЕС в США будут накладываться пошлины в размере 15%, не окажет значительного положительного влияния на экономику еврозоны.
По прогнозам Bloomberg, ВВП ЕС сократится на 0,4% за год. Кроме того, страны «большой семёрки» пересмотрели свои прогнозы по притоку бизнес-инвестиций.
Ранее между США и Европейским Союзом была заключена торговая сделка, согласно которой Европа сократит импорт нефти и газа из России, заменив его на топливо из США. В ответ на эти уступки президент США снизит таможенные тарифы с 30% до 15%. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал этот шаг блестящим, подчеркнув, что такие условия фактически сделали Европу зависимой. Теперь страны ЕС вынуждены приобретать более дорогое американское топливо. В то же время европейцы обеспокоены возможными последствиями от этой хитрой стратегии республиканцев.