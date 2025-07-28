Подсчитан потенциальный ущерб мировой экономике от пошлин Трампа

Торговые конфликты могут обойтись мировой экономике в $2 трлн к 2027 году, поскольку импортные пошлины в США достигли рекордного уровня с 1930-х годов, сообщает Bloomberg. В настоящее время общий уровень пошлин примерно в шесть раз выше, чем до президентства Дональда Трампа.

Соглашение между главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Трампом, по которому на практически весь экспорт из ЕС в США будут накладываться пошлины в размере 15%, не окажет значительного положительного влияния на экономику еврозоны.