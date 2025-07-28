Трамп вынудил ЕС заменить нефть и газ из России на американское топливо

Евросоюз откажется от части нефти и газа из России ради закупки топлива из США. Такое решение приняли по итогу сделки между ЕС и Штатами. Взамен пошлины на американские энергетические ресурсы снижаются с 30% до 15%. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встреч с главой Белого дома Дональдом Трампом в Шотландии.

«Мы заменим российские нефть и газ значительными объёмами американской нефти и ядерного топлива», — заявила она в ходе трансляции в соцсети X.

По словам фон дер Ляйен, в ЕС всё ещё поступает «слишком много» российских углеводородов. Европа намерена полностью прекратить эти поставки. Стороны согласовали закупку сжиженного природного газа и другого топлива у США на сумму $750 миллиардов в течение трёх лет. ЕК планирует исключить российские энергетические ресурсы к 2027 году.