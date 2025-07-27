FT: США и ЕС обсудили пошлины перед встречей Трампа и фон дер Ляйен

Глава Министерства торговли США Говард Латник и делегация Европейского союза 26 июля обсуждали пошлины перед ожидаемой встречей президента США Дональда Трампа и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на источники.

По информации издания, Латник и высокопоставленные представители ЕС долго обсуждали финальные детали пошлин. Они включали тарифы на сталь, автомобильную и фармацевтическую продукцию из ЕС. Переговоры порой проходили в напряжённой атмосфере.