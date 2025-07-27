Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 00:08

FT: США и ЕС обсудили пошлины перед встречей Трампа и фон дер Ляйен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Глава Министерства торговли США Говард Латник и делегация Европейского союза 26 июля обсуждали пошлины перед ожидаемой встречей президента США Дональда Трампа и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на источники.

По информации издания, Латник и высокопоставленные представители ЕС долго обсуждали финальные детали пошлин. Они включали тарифы на сталь, автомобильную и фармацевтическую продукцию из ЕС. Переговоры порой проходили в напряжённой атмосфере.

«Если бы я был фон дер Ляйен»: Орбан назвал первые три решения на посту главы ЕК
«Если бы я был фон дер Ляйен»: Орбан назвал первые три решения на посту главы ЕК

Ранее фон дер Ляйен отметила, что ЕС готов ввести ответные меры в отношении США, если стороны не достигнут соглашения во время переговоров. Это заявление стало реакцией на объявление Трампа о введении с 1 августа 30-процентной пошлины на весь импорт из Европы.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ЕС
  • США
  • Дональд Трамп
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar