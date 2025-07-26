«Если бы я был фон дер Ляйен»: Орбан назвал первые три решения на посту главы ЕК

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на посту главы Еврокомиссии он либо ушёл бы в отставку, либо реформировал структуру ЕС, создав «концентрические круги» для комфорта всех стран. Об этом он рассказал во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад, передаёт телеканал М1.

«Если бы я был фон дер Ляйен, что, очевидно, было бы непросто, какими были бы мои первые три решения? Ну, я бы немедленно ушёл в отставку, раз не получается, зачем продолжать», — пошутил Орбан.

Отвечая серьёзно, он заявил, что начал бы с восстановления баланса между национальными и общеевропейскими полномочиями, так как ЕС использует кризисы для урезания прав членов союза. Вторым шагом, по его словам, стало бы создание «концентрических кругов» в ЕС, поскольку нынешняя модель ведёт к упадку. Орбан раскритиковал политику расширения, указав, что союз принимает не тех, кого нужно, например украинцев, и теряет важных участников, таких как Великобритания.

Венгерский премьер подчеркнул, что текущая структура ЕС не обеспечивает странам-членам комфортное развитие, поэтому необходима реформа с разными уровнями интеграции.