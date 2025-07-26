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Регион
26 июля, 13:51

«Выкручивание рук»: Европа замерла перед переговорами фон дер Ляйен с Трампом

Politico: ЕС не верит в торговую сделку с США из-за политики Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Европейские дипломаты испытывают напряжение перед переговорами Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом из-за его привычки менять позицию в последний момент. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что до официального объявления соглашения по тарифам европейские представители не ждут конкретных договорённостей.

«Это связано с тем, что modus operandi президента, когда речь заходит о торговых соглашениях, ясен: он хочет вести дела один на один с европейскими лидерами, прибегая к выкручиванию рук на высшем уровне, чтобы попытаться добиться окончательных уступок», — пишет Politico.

По данным издания, такой подход плохо сочетается с принципом коллегиальности, на котором основаны решения ЕС. Как пояснил один из источников газеты, пока все детали не согласованы, считать договорённость достигнутой нельзя. Другой собеседник признал, что атмосфера в преддверии встречи остаётся напряжённой.

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Ранее Life.ru сообщал, что пекинский саммит ЕС-Китай прошёл в жёсткой манере из-за торговых трений. При этом усилия Урсулы фон дер Ляйен по украинскому вопросу оказались безрезультатными. Глава КНР Си Цзиньпин, со своей стороны, подчеркнул необходимость соблюдения международного порядка и настоятельно рекомендовал Евросоюзу занимать равноправную позицию на мировой арене.

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Александра Мышляева
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