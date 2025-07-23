Фон дер Ляйен потребовала от Зеленского объяснений из-за закона о НАБУ
Фон дер Ляйен потребовала объяснений из-за нового закона о САП и НАБУ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава киевского режима Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ЕРА
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от главы киевского режима Владимира Зеленского объяснений из-за лишения независимости двух ключевых антикоррупционных органов. Как сообщил представитель ЕС Гийом Мерсье, речь идёт о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
«Президент фон дер Ляйен выразила свою глубокую обеспокоенность последствиями (принятия) поправок (в законодательство) и обратилась к украинскому правительству за разъяснениями», — передает слова агентство AFP.
Напомним, что Верховная рада Украины одобрила законопроект, который изменяет статус двух антикоррупционных ведомств — НАБУ и САП. Документ предполагает их фактическое подчинение исполнительной власти, что лишает эти структуры независимости. Решение вызвало широкий резонанс как внутри страны, так и за её пределами. В связи с этим в Киеве, Днепре и Львове вновь пройдут акции протеста. Подобные митинги уже состоялись во вторник в ряде украинских городов.