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Регион
23 июля, 14:27

Фон дер Ляйен потребовала от Зеленского объяснений из-за закона о НАБУ

Фон дер Ляйен потребовала объяснений из-за нового закона о САП и НАБУ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава киевского режима Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ЕРА

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава киевского режима Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ЕРА

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от главы киевского режима Владимира Зеленского объяснений из-за лишения независимости двух ключевых антикоррупционных органов. Как сообщил представитель ЕС Гийом Мерсье, речь идёт о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

«Президент фон дер Ляйен выразила свою глубокую обеспокоенность последствиями (принятия) поправок (в законодательство) и обратилась к украинскому правительству за разъяснениями», — передает слова агентство AFP.

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Напомним, что Верховная рада Украины одобрила законопроект, который изменяет статус двух антикоррупционных ведомств — НАБУ и САП. Документ предполагает их фактическое подчинение исполнительной власти, что лишает эти структуры независимости. Решение вызвало широкий резонанс как внутри страны, так и за её пределами. В связи с этим в Киеве, Днепре и Львове вновь пройдут акции протеста. Подобные митинги уже состоялись во вторник в ряде украинских городов.

Юлия Сафиулина
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