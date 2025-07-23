Диктатура Зеленского: Запад в ярости, улицы Киева в огне. Украина на грани нового переворота? Крупные города Украины охвачены акциями по защите антикоррупционных структур страны, которые Владимир Зеленский лишил самостоятельности. В Европе уже говорят о возможных санкциях против Киева. Почему Зеленский взялся за НАБУ и САП — в материале Life.ru. 23 июля, 12:47 Зеленский боролся с коррупцией — и сам спровоцировал Майдан. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, Sergio Photone, Jagoda_Mazurek

Верховная рада Украины приняла закон, урезающий полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Владимир Зеленский уже подписал то, что принял украинский парламент.

— Антикоррупционная инфраструктура будет работать — просто без российского влияния. От этого влияния нужно очиститься. И в системе должно быть больше справедливости. Безусловно, НАБУ и САП продолжат свою работу, — заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своих социальных сетях.

Что такое НАБУ и САП

Национальное антикоррупционное бюро Украины — структура, созданная в 2015 году, в задачи которой входило выявление и расследование коррупционных преступлений. Политолог Марат Баширов отмечает, что НАБУ — орган, образованный по требованию США и в первую каденцию Трампа Штаты финансировали бюро.

— НАБУ — это смотрящие от США и это вроде потеря суверенитета. Но все понимают, что НАБУ прищемило хвост окружению Зеленского и готовило материалы по коррупции в органах власти Украины, в том числе и по Зеленскому, — пишет эксперт.

В тесной связке с НАБУ работает Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины. Она тоже была создана в 2015 году и являлась независимым структурным подразделением Генеральной прокуратуры Украины.

В крупных городах Украины прошли протесты. Фото © ТАСС / AP/ Alex Babenko

Протесты по всей Украине

Ограничения полномочий НАБУ и САП стали причиной для протестов в крупнейших городах, а в мировой прессе вышли статьи, осуждающие Зеленского. Американские политики уже поддержали украинцев.

— Он является диктатором, отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. <…> Украинский народ — молодцы! Сместите его с должности! А Америка должна прекратить финансирование и поставки оружия! — написала конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин.

Политолог Сергей Марков считает, что принятие закона не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией, так как всё руководство Украины погрязло в ней.

— Примите новую реальность: Зеленский уже не марионетка ни США, ни Европы. Он самостоятельный диктатор Украины, — отметил Марков.

Как итог, акции прошли в Киеве, Львове, Одессе, Днепропетровске, Луцке, Ровно и других городах. В столице к протестам присоединился мэр Виталий Кличко вместе со своим братом. Подлила масла в огонь депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, поддержавшая скандальный закон.

— Интересно, где митинги за условия службы, против отправки людей на убийственные миссии и коррупции в TЦК и СП? Я не помню, чтобы НАБУ там занималось коррупцией, или посадила ли «антикоррупционная экосистема» хотя бы одного наглого генерала, — написала Безуглая на своих ресурсах.

Протесты против главы киевского режима пошатнули и так зависшую евроинтеграцию. Фото © ТАСС / AP/ Alex Babenko

Последствия протестов

Несмотря на широкую географию, акции не были многочисленными, хотя государственный переворот на Украине в 2013 году тоже начинался с небольшой группы студентов на Майдане.

— Заявлять о провале митингов пока что преждевременно. Традиционно наиболее сильные протестные акции разворачиваются ближе к выходным, поэтому решающими окажутся ближайшие несколько дней, — объясняет канал «Рыбарь».

Главное, что происходит это неодобрение со стороны других государств. Авторы Guardian считают, что закон о НАБУ и САП может помешать Украине вступить в ЕС. Издание Spectator указывает на то, что Европейский союз может даже ввести за это санкции.

— Разделяю мнение Еврокомиссии, которая вчера высказала очевидную обеспокоенность этим решением. Украинцам не поздно, конечно, сделать шаг назад, — заявил министр – делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Хаддад.

Таким образом, Зеленский ставит крест на всей евроинтеграции Украины, которая и так пробуксовывает. В России же напомнили, что большую часть средств, выделяемых Западом, в Киеве разворовывают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что об этом говорили и в Вашингтоне.

Кто виноват в крахе антикоррупционной системы Украины? 0 Зеленский – он превратился в диктатора. Запад – НАБУ было их проектом, а теперь бросили. Сама коррупционная система Украины – все там воруют.

Авторы Даниил Черных