«Не поздно сделать шаг назад»: Во Франции осудили Зеленского из-за скандального закона

Особую обеспокоенность указом Владимира Зеленского, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов Украины, выразил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью France Inter. По его словам, этот шаг противоречит курсу страны на вступление в Евросоюз.

«Вы правы, более того, я разделяю мнение Еврокомиссии, которая вчера высказала очевидную обеспокоенность этим решением. Украинцам не поздно, конечно, сделать шаг назад», — сказал он.