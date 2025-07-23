«Не поздно сделать шаг назад»: Во Франции осудили Зеленского из-за скандального закона
МИД Франции: Указ Зеленского не соответствует антикоррупционным требованиям ЕС
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Особую обеспокоенность указом Владимира Зеленского, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов Украины, выразил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью France Inter. По его словам, этот шаг противоречит курсу страны на вступление в Евросоюз.
«Вы правы, более того, я разделяю мнение Еврокомиссии, которая вчера высказала очевидную обеспокоенность этим решением. Украинцам не поздно, конечно, сделать шаг назад», — сказал он.
Министр-делегат отметил, что к кандидатам на вступление в ЕС предъявляются строгие требования по борьбе с коррупцией, обеспечению верховенства права, защите прав меньшинств и оппозиции, а также независимости судебной системы. Он подчеркнул, что указ Зеленского, ограничивающий антикоррупционные органы, вызывает вопросы и может затормозить процесс интеграции Украины в ЕС. В связи с этим Аддад призвал украинскую сторону пересмотреть своё решение ради достижения европейских стандартов.
Напомним, что вчера, 22 июля, Зеленский подписал закон, который вызвал массовые протесты в Киеве и других крупных городах страны. Документ существенно ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Информация о подписании указа появилась на сайте Верховной рады. После Львова акции протеста против закона прошли также в Днепре и других украинских городах.