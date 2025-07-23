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23 июля, 06:39

«Пару медведей из угла вытащить»: Захарова высмеяла обыски в украинских антикоррупционных органах

Захарова: В ситуации с НАБУ на Украине главное — не выйти на самих себя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуре с иронией прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, украинские силовики якобы «искали русский след», но, видимо, не очень старались. Об этом она заявила в эфире Радио Sputnik.

«Плохо искали (русский след при обысках — прим. Life.ru). Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку. Пару медведей нужно было из угла вытащить, понимаете, сопротивляющихся. Балалайки должны быть расставлены. Вот это русский след», — сказала она.

Поводом для визита стали подозрения в злоупотреблениях и утечке служебной информации. Однако Захарова отметила, что «расследование» проводилось по классическому украинскому сценарию — с поиском «российского следа». По её словам, действия Киева лишний раз подтверждают: в украинских расследованиях важно не столкнуться с собственными коррупционными связями.

Зеленский подписал закон против антикоррупционных ведомств, вызвавший крупные митинги
Зеленский подписал закон против антикоррупционных ведомств, вызвавший крупные митинги

Ранее сообщалось, что после подписания Владимиром Зеленским закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, на Украине начались акции протеста. В Киеве митингующие собрались у театра имени Франко, сначала молча держа плакаты, а затем начали скандировать «Ганьба!». Подобные выступления прошли и в других городах, включая Львов и Днепр.

Милена Скрипальщикова
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