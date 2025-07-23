«Пару медведей из угла вытащить»: Захарова высмеяла обыски в украинских антикоррупционных органах

Обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуре с иронией прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, украинские силовики якобы «искали русский след», но, видимо, не очень старались. Об этом она заявила в эфире Радио Sputnik.

«Плохо искали (русский след при обысках — прим. Life.ru). Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку. Пару медведей нужно было из угла вытащить, понимаете, сопротивляющихся. Балалайки должны быть расставлены. Вот это русский след», — сказала она.

Поводом для визита стали подозрения в злоупотреблениях и утечке служебной информации. Однако Захарова отметила, что «расследование» проводилось по классическому украинскому сценарию — с поиском «российского следа». По её словам, действия Киева лишний раз подтверждают: в украинских расследованиях важно не столкнуться с собственными коррупционными связями.