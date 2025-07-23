На Украине разворовали значительную часть западных денег, заявил Песков
Песков: Значительную часть полученных Киевом западных средств разворовали
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Полученная Украиной часть денег была присвоена в результате коррупционных схем. В стране существует значительная проблема с коррупцией. Таким образом, средства, выделенные американскими и европейскими налогоплательщиками, оказались в значительной степени разворованными. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что эти слова основаны на фактах.
Кроме того, он отметил, что накануне в Вашингтоне звучали мнения, где ставилось под сомнение целевое использование всех выделенных средств, выданных администрацией Джо Байдена.
Масштабы коррупции на Украине поражают: чиновники и политики воруют деньги, вооружение, а также регулярно попадаются на взятках. Осложняет ситуацию то, что накануне сотрудники СБУ провели обыски в НАБУ под предлогом связей бюро с Россией. Также сегодня в Раде одобрили поправки в законодательство Незалежной, которые лишают НАБУ и САП независимости от киевского режима.