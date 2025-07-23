Полученная Украиной часть денег была присвоена в результате коррупционных схем. В стране существует значительная проблема с коррупцией. Таким образом, средства, выделенные американскими и европейскими налогоплательщиками, оказались в значительной степени разворованными. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что эти слова основаны на фактах.