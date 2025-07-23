Новые протесты из-за закона о НАБУ и САП пройдут в Киеве и Днепропетровске

В Киеве, Днепре и Львове вновь пройдут акции протеста — об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели». Подобные митинги уже состоялись во вторник в ряде городов, включая Киев, Днепр, Одессу и Львов.

Поводом для недовольства стало решение Верховной Рады, которая поддержала законопроект, лишающий независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Как сообщил депутат Алексей Гончаренко*, к протестующим в Киеве присоединится даже мэр столицы Виталий Кличко.

Напомним, что Верховная рада Украины одобрила законопроект, который изменяет статус двух ключевых антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ предполагает их фактическое подчинение исполнительной власти, что лишает эти структуры независимости, ранее гарантированной законом и необходимой для выполнения антикоррупционных функций.

Решение вызвало широкий резонанс как внутри страны, так и за её пределами. Оппозиционные депутаты заявили о намерении оспорить инициативу в Конституционном суде. Международные партнёры Украины уже выразили обеспокоенность возможным ослаблением антикоррупционной инфраструктуры, которая была одним из ключевых условий для финансовой поддержки Киева.