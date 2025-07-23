Песков: Коррупция является острой темой для Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коррупция остаётся одной из самых острых проблем Украины. Его комментарий прозвучал на фоне одобренного Верховной радой закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), который позже подписал Владимир Зеленский.

Песков подчеркнул, что вопрос подчинения или переподчинения антикоррупционных органов — это внутреннее дело Украины. Однако он отметил, что сама тема коррупции продолжает оставаться крайне болезненной для украинского общества.

«Коррупция - тема острая для Украины, а все, что происходит с подчинением, переподчинением различных ведомств, это внутреннее дело Украины», — сказал журналистам Песков.