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23 июля, 09:48

Песков: Коррупция является острой темой для Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коррупция остаётся одной из самых острых проблем Украины. Его комментарий прозвучал на фоне одобренного Верховной радой закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), который позже подписал Владимир Зеленский.

Песков подчеркнул, что вопрос подчинения или переподчинения антикоррупционных органов — это внутреннее дело Украины. Однако он отметил, что сама тема коррупции продолжает оставаться крайне болезненной для украинского общества.

«Коррупция - тема острая для Украины, а все, что происходит с подчинением, переподчинением различных ведомств, это внутреннее дело Украины», — сказал журналистам Песков.

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Напомним, что вчера, 22 июля, Зеленский подписал закон, который вызвал массовые протесты в Киеве и других крупных городах страны. Документ существенно ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Марина Фещенко
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