Пустой чемодан Урсулы: Переговоры с Китаем назвали провалом для ЕС

Саммит Китая и Евросоюза в Пекине прошёл в жёсткой манере на фоне торговой войны, в результате чего глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вернулась ни с чем по украинскому вопросу. Председатель КНР Си Цзиньпин обозначил приоритет поддержания международного порядка и призвал Евросоюз выступать равноправным участником на мировой арене.

Как пишет «Независимая газета», глава Еврокомиссии, которая до саммита критиковала Пекин помощь Москве, отметила, что сотрудничество достигло «чёткого переломного момента», требующего корректировки баланса из-за торгового дефицита, превышающего 360 миллиардов долларов.

«Наши отношения с Китаем важны, но они ценны сами по себе. Они не зависят от действий или проблем, которые у нас возникают с другими странами», — сказала фон дер Ляйен.

Антониу Кошта призвал Пекин воздействовать на Москву для прекращения военных действий, но получил лишь призыв к дипломатическому решению конфликта. Си Цзиньпин заявил, что проблемы Европы не связаны с Китаем, а также выразил надежду, что ЕС сохранит открытость рынка и будет избегать введения санкций.

Ранее ЕС вводил ограничения на китайский экспорт электромобилей из-за перепроизводства. Фон дер Ляйен сказала, что Китай начал изучать эту проблему. Стороны также договорились работать вместе по борьбе с изменением климата, утвердив планы по снижению вредного воздействия на окружающую среду.