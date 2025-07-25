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24 июля, 21:07

В Китае рассказали, как Путин и Си Цзиньпин сорвали шоу Трампа в Пекине

NetEase: Путин и Си Цзиньпин сорвали попытку Трампа устроить шоу в Пекине

Си Цзиньпин, Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Си Цзиньпин, Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Американский лидер Дональд Трамп предпринимал попытки организовать дипломатическое шоу вокруг потенциальной встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, однако наткнулся на сдержанные и достойные реакции со стороны Москвы и Пекина. Об этом сообщает китайское издание NetEase.

Как отмечает источник, ответ китайской стороны оказался продуманным. В МИД КНР предпочли не давать официальных комментариев, что позволило сохранить лицо. По мнению издания, позиция Пекина остаётся последовательной: китайское руководство не намерено участвовать в шоу, которое Трамп мог бы использовать для создания медийного ажиотажа.

Со стороны России также прозвучал сдержанный ответ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключил возможности встречи Путина и Трампа в Пекине, если визит американского лидера действительно состоится. В то же время он подчеркнул, что Москва не располагает информацией о подобных планах.

Китайское издание обращает внимание на то, что Трамп пытается одновременно решить две сложные задачи: урегулировать американо-китайские и российско-украинские разногласия, а также укрепить свой международный авторитет. Однако, как отмечает NetEase, подобная тактика, направленная на достижение сразу всех целей без компромиссов, вряд ли приведёт к успеху.

СМИ рассказали о неприятном для Запада «подарке Путина» Китаю
СМИ рассказали о неприятном для Запада «подарке Путина» Китаю

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что в начале сентября президент США Дональд Трамп может посетить Пекин для встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Переговоры могут состояться в рамках мероприятий, посвящённых 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможной встрече глав трёх государств. Вместе с тем он отметил, что при необходимости контакт Москвы и Вашингтона можно оперативно организовать.

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Тимур Хингеев
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