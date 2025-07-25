В Китае рассказали, как Путин и Си Цзиньпин сорвали шоу Трампа в Пекине

Американский лидер Дональд Трамп предпринимал попытки организовать дипломатическое шоу вокруг потенциальной встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, однако наткнулся на сдержанные и достойные реакции со стороны Москвы и Пекина. Об этом сообщает китайское издание NetEase.

Как отмечает источник, ответ китайской стороны оказался продуманным. В МИД КНР предпочли не давать официальных комментариев, что позволило сохранить лицо. По мнению издания, позиция Пекина остаётся последовательной: китайское руководство не намерено участвовать в шоу, которое Трамп мог бы использовать для создания медийного ажиотажа.

Со стороны России также прозвучал сдержанный ответ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключил возможности встречи Путина и Трампа в Пекине, если визит американского лидера действительно состоится. В то же время он подчеркнул, что Москва не располагает информацией о подобных планах.