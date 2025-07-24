СМИ рассказали о неприятном для Запада «подарке Путина» Китаю
NetEase: РФ может передать КНР трофейные Storm Shadow и элементы ПВО Patriot
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Россия может передать Китаю западные трофейные вооружения, в частности ракеты Storm Shadow и компоненты систем ПВО Patriot. Об этом сообщило китайское издание NetEase, отметив, что на Западе уже забили тревогу.
«Как только беспрецедентный государственный подарок Путина будет передан Китаю, Соединённые Штаты пожалеют об этом», — говорится в публикации.
По мнению китайских специалистов, такой «подарок» Путина даст Пекину возможность лучше разобраться в технических характеристиках вооружений НАТО. Кроме того, это укрепит стратегический союз между Китаем и Россией. В то же время, в Соединённых Штатах выражают опасения по поводу потенциального «стратегического перекоса», который может возникнуть в результате усиления военного сотрудничества между Москвой и Пекином.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином подготовку визита Владимира Путина в Китай. Ожидается, что российский президент примет участие в саммите ШОС, а также в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы над милитаристской Японией. В Пекине подчеркнули, что российский лидер и председатель КНР поддерживают тёплые и доверительные отношения.