Россия может передать Китаю западные трофейные вооружения, в частности ракеты Storm Shadow и компоненты систем ПВО Patriot. Об этом сообщило китайское издание NetEase, отметив, что на Западе уже забили тревогу.

«Как только беспрецедентный государственный подарок Путина будет передан Китаю, Соединённые Штаты пожалеют об этом», — говорится в публикации.

По мнению китайских специалистов, такой «подарок» Путина даст Пекину возможность лучше разобраться в технических характеристиках вооружений НАТО. Кроме того, это укрепит стратегический союз между Китаем и Россией. В то же время, в Соединённых Штатах выражают опасения по поводу потенциального «стратегического перекоса», который может возникнуть в результате усиления военного сотрудничества между Москвой и Пекином.