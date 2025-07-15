Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 05:25

Лавров и Си Цзиньпин обсудили подготовку визита Путина в Китай

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили подготовку визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Там глава государства примет участие в саммите ШОС и торжествах, посвящённых 80-летию Победы над милитаристской Японией. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Лавров передал китайскому лидеру дружеский привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина. Председатель КНР приветствовал предстоящий приезд в Китай российского лидера, с которым его связывает давняя и добрая дружба», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Си Цзиньпин высоко оценил текущее состояние двусторонних отношений и подтвердил намерение продолжать укреплять всестороннее партнёрство и стратегическое сотрудничество с Россией. Также с российской стороны были подняты отдельные важные вопросы международной и региональной повестки.

Путин удивил Китай ответом на провокационный вопрос о Тайване
Путин удивил Китай ответом на провокационный вопрос о Тайване

Напомним, что сегодня глава МИД Сергей Лавров встретился с Си Цзиньпином в рамках мероприятий Шанхайской организации сотрудничества. Участниками беседы также стали министры иностранных дел всех стран-участниц ШОС. Кроме того, представитель КНР провёл отдельную двустороннюю встречу с российской делегацией.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Си Цзиньпин
  • Китай
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar