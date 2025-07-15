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Регион
15 июля, 03:54

Лавров встретился с Си Цзиньпином в Китае

Сергей Лавров и Си Цзиньпин. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Сергей Лавров и Си Цзиньпин. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл двустороннюю встречу с председателем Китайской Народной республики Си Цзиньпином в рамках мероприятий Шанхайской организации сотрудничества, проходящих в городе Тяньцзинь на побережье Бохайского залива.

Вместе с Лавровым в беседе участвовали министры иностранных дел всех стран-участниц ШОС. Позднее Си Цзиньпин также провёл отдельную двустороннюю встречу с российской делегацией, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Визит Лаврова в Китай начался 13 июля. В первый день глава российского МИД провёл переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине, где стороны обсудили вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, развитием украинского кризиса, а также ядерной программой и другими аспектами по Ирану. Саммит ШОС в Тяньцзине продолжится до 1 сентября. Поездка Сергея Лаврова в КНР завершится 15 июля.

МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Ким Чен Ына
МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Ким Чен Ына

Ранее Лавров встретился с госсекретарём США Марко Рубио. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что главным вопросом на встрече дипломатов стал украинский кризис.

Юния Ларсон
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