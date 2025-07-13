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13 июля, 15:01

В МИД России раскрыли главную тему прошедших переговоров Лаврова и Ван И

Лавров и Ван И обсудили перспективы урегулирования украинского конфликта

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

В ходе переговоров в Пекине министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И затронули темы отношений с Соединёнными Штатами и возможные пути разрешения украинского конфликта. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«Стороны также обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи», — указано в сообщении министерства.

Обсуждались и другие важные вопросы, такие как ирано-израильский конфликт и ситуация на Корейском полуострове.

МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Ким Чен Ына
МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Ким Чен Ына

Напомним, сегодня в Пекине прошли переговоры между главами МИД России и Китая. Переговоры начались с церемониального чаепития в беседке на территории государственной резиденции «Дяоюйтай» — знакового места для китайской дипломатии. Такой формат подчёркивает особый характер российско-китайских отношений.

Наталья Демьянова
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