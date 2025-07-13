В МИД России раскрыли главную тему прошедших переговоров Лаврова и Ван И

В ходе переговоров в Пекине министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И затронули темы отношений с Соединёнными Штатами и возможные пути разрешения украинского конфликта. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.



«Стороны также обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи», — указано в сообщении министерства.

Обсуждались и другие важные вопросы, такие как ирано-израильский конфликт и ситуация на Корейском полуострове.