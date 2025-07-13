МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Ким Чен Ына
МИД: Лавров и Ким Чен Ын обсудили международные и региональные проблемы
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В КНДР глава МИД РФ Сергей Лавров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном провели переговоры. В российском МИД рассказали, что встреча прошла в тёплой товарищеской атмосфере и охватила широкий круг тем — от ядерных угроз до двустороннего сотрудничества.
«Состоялся подробный разговор по тематике двусторонних отношений, международным и региональным проблемам», — говорится в сообщении МИД РФ.
Особое внимание стороны уделили ситуации в Северо-Восточной Азии. Лавров и Ким Чен Ын сошлись во мнении, что рост напряжённости на Корейском полуострове спровоцирован активностью США и их союзников, включая манёвры с привлечением ядерного оружия. Россия и КНДР выступают за дипломатическое урегулирование всех проблем региона. Помимо глобальных вопросов, Лавров и Ким обсудили практические аспекты двустороннего взаимодействия и реализацию договорённостей, достигнутых на уровне лидеров государств.
Ранее в сообщении МИД РФ подчёркивалось, что во время встречи с Ким Чен Ыном глава российского внешнеполитического ведомства выразил искреннюю признательность Пхеньяну за поддержку СВО. В частности, была отмечена роль Корейской народной армии, чьи военнослужащие, по данным МИД, участвовали в изгнании украинских националистов и иностранных наёмников с территории Курской области.