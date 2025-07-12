Лавров передал Ким Чен Ыну горячий привет и послание от Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, что российский президент Владимир Путин направил ему послание, выражая надежду на скорое возобновление личного общения.

«Президент передаёт вам самые горячие приветы и очень рассчитывает на продолжение прямых контактов в ближайшее время», — заявил глава МИД России.

Переговоры российского министра с северокорейским руководством продолжаются. Ожидается, что по их итогам стороны могут объявить о новых совместных инициативах.