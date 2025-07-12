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12 июля, 11:42

Лавров передал Ким Чен Ыну горячий привет и послание от Путина

Путин передал послание Ким Чен Ыну с надеждой на продолжение контактов

Путин и Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru

Путин и Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, что российский президент Владимир Путин направил ему послание, выражая надежду на скорое возобновление личного общения.

«Президент передаёт вам самые горячие приветы и очень рассчитывает на продолжение прямых контактов в ближайшее время», — заявил глава МИД России.

Переговоры российского министра с северокорейским руководством продолжаются. Ожидается, что по их итогам стороны могут объявить о новых совместных инициативах.

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Напомним, что министр иностранных дел России прибыл с официальным визитом в Северную Корею, где проведет переговоры с руководством страны. Визит Лаврова продлится до 13 июля, после чего глава российского МИД отправится в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Алиса Хуссаин
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