Лавров передал Ким Чен Ыну горячий привет и послание от Путина
Путин передал послание Ким Чен Ыну с надеждой на продолжение контактов
Путин и Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, что российский президент Владимир Путин направил ему послание, выражая надежду на скорое возобновление личного общения.
«Президент передаёт вам самые горячие приветы и очень рассчитывает на продолжение прямых контактов в ближайшее время», — заявил глава МИД России.
Переговоры российского министра с северокорейским руководством продолжаются. Ожидается, что по их итогам стороны могут объявить о новых совместных инициативах.
Напомним, что министр иностранных дел России прибыл с официальным визитом в Северную Корею, где проведет переговоры с руководством страны. Визит Лаврова продлится до 13 июля, после чего глава российского МИД отправится в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).