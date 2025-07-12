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12 июля, 10:15

Лавров встретился с Ким Чен Ыном в рамках визита в КНДР

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

В ходе визита в Северную Корею министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщили в телеграм-канале МИД России.

«С.В.Лавров был принят Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном», — указали в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне Лавров прилетел в КНДР с рабочим визитом. Глава российской дипломатии пробудет в КНДР до 13 июля, а затем отправится в Китай, чтобы принять участие во встрече глав МИД стран ШОС.

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Ранее Лавров заявлял, что Москва не отказывается от поддержки КНДР в рамках спецоперации, однако формат взаимодействия определяется Пхеньяном. По его словам, стороны действуют в рамках двустороннего договора о стратегическом партнёрстве, и каждая из них самостоятельно принимает решения в рамках этих договорённостей.

Полина Никифорова
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