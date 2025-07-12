Формат помощи решает Пхеньян: Лавров высказался о дальнейшем участии войск КНДР в СВО
Лавров: Россия принимает предложения КНДР по СВО, формат определяет Пхеньян
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Москва не отказывается от поддержки КНДР в рамках спецоперации, однако формат взаимодействия определяется Пхеньяном. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.
«Мы реагируем на предложения руководителя КНДР, председателя государственных дел (Ким Чен Ына — прим. Life.ru). У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности», — сказал он.
По его словам, стороны действуют в рамках двустороннего договора о стратегическом партнёрстве, и каждая из них самостоятельно принимает решения в рамках этих договорённостей.
Ранее в ходе переговоров в Вонсане Лавров назвал участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области проявлением «непобедимого боевого братства» между двумя странами. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи, в свою очередь, подтвердила готовность Пхеньяна безоговорочно поддерживать политику России по защите суверенитета и территориальной целостности. Она также подчеркнула, что отношения Москвы и Пхеньяна достигли уровня нерушимого стратегического сотрудничества.