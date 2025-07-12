Формат помощи решает Пхеньян: Лавров высказался о дальнейшем участии войск КНДР в СВО

Москва не отказывается от поддержки КНДР в рамках спецоперации, однако формат взаимодействия определяется Пхеньяном. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.

«Мы реагируем на предложения руководителя КНДР, председателя государственных дел (Ким Чен Ына — прим. Life.ru). У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности», — сказал он.