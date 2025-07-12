Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 06:24

Формат помощи решает Пхеньян: Лавров высказался о дальнейшем участии войск КНДР в СВО

Лавров: Россия принимает предложения КНДР по СВО, формат определяет Пхеньян

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва не отказывается от поддержки КНДР в рамках спецоперации, однако формат взаимодействия определяется Пхеньяном. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.

«Мы реагируем на предложения руководителя КНДР, председателя государственных дел (Ким Чен Ына — прим. Life.ru). У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности», — сказал он.

По его словам, стороны действуют в рамках двустороннего договора о стратегическом партнёрстве, и каждая из них самостоятельно принимает решения в рамках этих договорённостей.

Лавров: Провокации США, Японии и Южной Кореи против КНДР могут плохо кончиться
Лавров: Провокации США, Японии и Южной Кореи против КНДР могут плохо кончиться

Ранее в ходе переговоров в Вонсане Лавров назвал участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области проявлением «непобедимого боевого братства» между двумя странами. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи, в свою очередь, подтвердила готовность Пхеньяна безоговорочно поддерживать политику России по защите суверенитета и территориальной целостности. Она также подчеркнула, что отношения Москвы и Пхеньяна достигли уровня нерушимого стратегического сотрудничества.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • КНДР
  • МИД РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar