Лавров: Провокации США, Японии и Южной Кореи против КНДР могут плохо кончиться

Москва будет препятствовать любым действиям, способным спровоцировать конфликт на Корейском полуострове. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в пятницу по итогам совещания Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и министерской встречи стран-участниц ВАС.

«Корейский полуостров — обозначили необходимость избегать любых провокационных действий, которые, к сожалению, продолжаются в отношении КНДР, в том числе путем укрепления военных альянсов США, Южной Кореи, Японии», — сказал он.

Лавров указал, что США вместе с Японией и Южной Кореей проводят у границ КНДР масштабные военные учения, в том числе с ядерным компонентом. Это повышает вероятность конфликта. Россия будет всеми силами способствовать обеспечению законных прав КНДР и недопущению провокаций, которые могут плохо кончиться, указал министр.