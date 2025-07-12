Лавров назвал отношения России и КНДР непобедимым боевым братством

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области отражает «непобедимое боевое братство» между двумя странами. Об этом он рассказал во время встречи в Вонсане с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи.