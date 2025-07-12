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12 июля, 02:03

Сергей Лавров прибыл в Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане. Торжественная встреча включала почётный караул и цветы от местных жителей. Об этом сообщают РИА «Новости».

Девушка в национальном костюме подарила Лаврову букет. В Вонсане стартовал второй раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств России и КНДР.

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Напомним, ранее Лавров прилетел в КНДР с рабочим визитом. Глава российской дипломатии пробудет в КНДР до 13 июля, а затем отправится в Китай, чтобы принять участие во встрече глав МИД стран ШОС.

Алена Пенчугина
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