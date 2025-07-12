Сергей Лавров прибыл в Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане. Торжественная встреча включала почётный караул и цветы от местных жителей. Об этом сообщают РИА «Новости».

Девушка в национальном костюме подарила Лаврову букет. В Вонсане стартовал второй раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств России и КНДР.