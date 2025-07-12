Сергей Лавров прибыл в Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане. Торжественная встреча включала почётный караул и цветы от местных жителей. Об этом сообщают РИА «Новости».
Девушка в национальном костюме подарила Лаврову букет. В Вонсане стартовал второй раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств России и КНДР.
Напомним, ранее Лавров прилетел в КНДР с рабочим визитом. Глава российской дипломатии пробудет в КНДР до 13 июля, а затем отправится в Китай, чтобы принять участие во встрече глав МИД стран ШОС.