Сергей Лавров прилетел в КНДР с рабочим визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Северную Корею. Его самолёт приземлился в Вонсане, где 1 июля была открыта прибрежная туристическая зона.

В рамках второго раунда стратегического диалога на министерском уровне Лавров проведёт переговоры со своим северокорейским визави Цой Сон Хи. Это подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Глава российской дипломатии пробудет в КНДР до 13 июля, а затем отправится в Китай, чтобы принять участие во встрече глав МИД стран ШОС.