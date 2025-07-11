Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 15:49

Сергей Лавров прилетел в КНДР с рабочим визитом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Северную Корею. Его самолёт приземлился в Вонсане, где 1 июля была открыта прибрежная туристическая зона.

В рамках второго раунда стратегического диалога на министерском уровне Лавров проведёт переговоры со своим северокорейским визави Цой Сон Хи. Это подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Глава российской дипломатии пробудет в КНДР до 13 июля, а затем отправится в Китай, чтобы принять участие во встрече глав МИД стран ШОС.

Рубио сообщил, что Трамп в курсе деталей его «конструктивного» разговора с Лавровым
Рубио сообщил, что Трамп в курсе деталей его «конструктивного» разговора с Лавровым

А накануне глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Куала-Лумпуре с американским коллегой Марко Рубио. Дипломаты общались около часа. За это время они успели обсудить Украину, Иран и Сирию.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar