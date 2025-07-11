Рубио сообщил, что Трамп в курсе деталей его «конструктивного» разговора с Лавровым
Рубио сообщил, что Трамп уже в курсе деталей его разговора с Лавровым
Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Обложка © Telegram / МИД России
Президент США Дональд Трамп получил от госсекретаря Марко Рубио отчёт о его переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Глава МИД России, напомним, поделился с американским дипломатом новыми предложениями Москвы, направленными на разрешение украинского конфликта.
«Что касается президента — да, я говорил с ним вчера вечером, но пока мне нечего вам сообщить. Как я уже говорил, вчерашняя встреча <...>, она была конструктивной, и, возможно, появились какие-то моменты, на которых можно будет построить что-то большее», — сказал Рубио в разговоре с журналистами.
Как ранее сообщал Life.ru, в столице Малайзии, Куала-Лумпуре, 10 июля состоялась рабочая встреча Лаврова и госсекретаря США. Переговоры прошли в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).