Лавров заявил о планах по увеличению туристических потоков из России в Вонсан
Вонсан. Обложка © Wikipedia / Shih Tung Ngiam
В ходе переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах по увеличения туристических потоков из РФ на курорт Вонсан. По его словам, для этого будут созданы условия, включая вопрос авиасообщения.
«Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда всё больше и больше. Мы будем этому всячески способствовать, создавая для этого условия, включая авиасообщение», — рассказал Лавров.
Напомним, Сергей Лавров прибыл в Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР. Торжественная встреча включала почётный караул и цветы от местных жителей. В Вонсане стартовал второй раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств России и КНДР.