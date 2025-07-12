Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 02:16

Лавров заявил о планах по увеличению туристических потоков из России в Вонсан

Вонсан. Обложка © Wikipedia / Shih Tung Ngiam

Вонсан. Обложка © Wikipedia / Shih Tung Ngiam

В ходе переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах по увеличения туристических потоков из РФ на курорт Вонсан. По его словам, для этого будут созданы условия, включая вопрос авиасообщения.

«Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда всё больше и больше. Мы будем этому всячески способствовать, создавая для этого условия, включая авиасообщение», — рассказал Лавров.

Сергей Лавров прилетел в КНДР с рабочим визитом
Сергей Лавров прилетел в КНДР с рабочим визитом

Напомним, Сергей Лавров прибыл в Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР. Торжественная встреча включала почётный караул и цветы от местных жителей. В Вонсане стартовал второй раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств России и КНДР.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar