«А вы всё ещё курите»: Лавров при встрече с Ким Чен Ыном пошутил про их вредную привычку
Лавров на встрече с Ким Чен Ыном пошутил, что за год они не смогли бросить курить
Ким Чен Ын и Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Приветствуя председателя КНДР Ким Чен Ына, министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором заметил, что они оба так и не смогли бросить курить. Их встреча, напомним, проходит на курорте в городе Вонсане, где недавно открылась туристическая зона с аквапарком.
Встреча Лаврова с лидером КНДР перед переговорами. Видео © Telegram / «Рен ТВ»
«Прошёл год с нашей последней встречи», — отметил Ким Чен Ын во время рукопожатия с Лавровым.
«Да. А вы всё ещё курите. И я курю», — сказал ему российский министр.
Встреча российского министра с главой КНДР проходит в рамках укрепления двусторонних отношений между странами. Стороны планируют обсудить вопросы экономического сотрудничества и региональной безопасности.
Ранее Лавров подчеркнул, что Россия не отказывается от поддержки Северной Кореи в контексте специальной военной операции, при этом формат данного сотрудничества определяется непосредственно Пхеньяном. Он уточнил, что взаимодействие между странами осуществляется на основе двустороннего договора о стратегическом партнёрстве, в рамках которого каждая сторона обладает автономией в принятии решений и реализации положений соглашения.