«А вы всё ещё курите»: Лавров при встрече с Ким Чен Ыном пошутил про их вредную привычку

Приветствуя председателя КНДР Ким Чен Ына, министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором заметил, что они оба так и не смогли бросить курить. Их встреча, напомним, проходит на курорте в городе Вонсане, где недавно открылась туристическая зона с аквапарком.



Встреча Лаврова с лидером КНДР перед переговорами. Видео © Telegram / «Рен ТВ»

«Прошёл год с нашей последней встречи», — отметил Ким Чен Ын во время рукопожатия с Лавровым.

«Да. А вы всё ещё курите. И я курю», — сказал ему российский министр.

Встреча российского министра с главой КНДР проходит в рамках укрепления двусторонних отношений между странами. Стороны планируют обсудить вопросы экономического сотрудничества и региональной безопасности.