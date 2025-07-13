Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области
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В ходе встречи северокорейским лидером Ким Чен Ыном глава российского МИД Сергей Лавров выразил глубокую признательность за содействие Пхеньяна в освобождении Курской области. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
«С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области», — сообщили в министерстве.
В апреле 2025 года Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области от ВСУ, начавшейся 6 августа 2024 года. Согласно заявлению главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, солдаты КНДР, действуя на основе Договора о стратегическом партнерстве от июня 2024 года, проявили героизм и внесли значительный вклад в разгром украинских сил. Ким Чен Ын назвал их участие «священной миссией» и анонсировал возведение памятника в Пхеньяне. По данным южнокорейской разведки, в боях участвовало около 15 тысяч северокорейских солдат, из которых около 600 погибли и до 4500 были ранены. Операция завершилась 26 апреля 2025 года освобождением села Горналь и полной зачисткой региона от ВСУ