Лавров и глава МИД КНР проводят встречу в Пекине

В Пекине начались переговоры между главами МИД России и Китая — Сергеем Лавровым и Ван И. Они обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Первые кадры встречи политиков опубликовала в своём-телеграм канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Переговоры начались с церемониального чаепития в беседке на территории государственной резиденции «Дяоюйтай» — знакового места для китайской дипломатии. Такой формат подчёркивает особый характер российско-китайских отношений.

После неформальной части министры продолжат обсуждение за рабочим ужином.