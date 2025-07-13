Лавров и глава МИД КНР проводят встречу в Пекине
Лавров и Ван И начали переговоры в Пекине
Лавров и Ван И в Пекине. Обложка © Telegram / Мария Захарова
В Пекине начались переговоры между главами МИД России и Китая — Сергеем Лавровым и Ван И. Они обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Первые кадры встречи политиков опубликовала в своём-телеграм канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Переговоры начались с церемониального чаепития в беседке на территории государственной резиденции «Дяоюйтай» — знакового места для китайской дипломатии. Такой формат подчёркивает особый характер российско-китайских отношений.
После неформальной части министры продолжат обсуждение за рабочим ужином.
Лавров завершает своё турне по Азии визитом в китайскую столицу. Перед этим российский дипломат провёл переговоры в Малайзии (Куала-Лумпур) и Северной Корее (Вонсан). В Куала-Лумпуре состоялась рабочая встреча министра и госсекретаря США Марко Рубио. В ходе визита в Вонсан Лавров встретился с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.