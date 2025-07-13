Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 11:40

Лавров и глава МИД КНР проводят встречу в Пекине

Лавров и Ван И начали переговоры в Пекине

Лавров и Ван И в Пекине. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Лавров и Ван И в Пекине. Обложка © Telegram / Мария Захарова

В Пекине начались переговоры между главами МИД России и Китая — Сергеем Лавровым и Ван И. Они обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Первые кадры встречи политиков опубликовала в своём-телеграм канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Переговоры начались с церемониального чаепития в беседке на территории государственной резиденции «Дяоюйтай» — знакового места для китайской дипломатии. Такой формат подчёркивает особый характер российско-китайских отношений.

После неформальной части министры продолжат обсуждение за рабочим ужином.

Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области
Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области

Лавров завершает своё турне по Азии визитом в китайскую столицу. Перед этим российский дипломат провёл переговоры в Малайзии (Куала-Лумпур) и Северной Корее (Вонсан). В Куала-Лумпуре состоялась рабочая встреча министра и госсекретаря США Марко Рубио. В ходе визита в Вонсан Лавров встретился с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • Ван И
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar