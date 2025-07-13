Захарова назвала приоритетную тему на встрече Лаврова и Рубио

Конфликт на Украине был главной темой обсуждения на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

«Тема ситуации вокруг Украины была приоритетной», — подчеркнула она.