Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 15:44

Захарова назвала приоритетную тему на встрече Лаврова и Рубио

Захарова: Тема Украины была приоритетной на встрече Лаврова и Рубио

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Конфликт на Украине был главной темой обсуждения на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

«Тема ситуации вокруг Украины была приоритетной», — подчеркнула она.

Дипломат добавила, что в рамках встречи были подняты и другие вопросы. Также Захарова подтвердила, что беседа представителей российской и американской сторон носила конструктивный характер.

Кремль отказался раскрыть суть переданных США предложений по Украине
Кремль отказался раскрыть суть переданных США предложений по Украине

Напомним, что переговоры между главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио состоялись 10 июля в малазийской столице Куала-Лумпуре. Беседа состоялась в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По словам Рубио, президент США Дональд Трамп был осведомлён о подробностях «конструктивной» беседы.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Сергей Лавров
  • Марко Рубио
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar