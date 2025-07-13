Захарова назвала приоритетную тему на встрече Лаврова и Рубио
Захарова: Тема Украины была приоритетной на встрече Лаврова и Рубио
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Конфликт на Украине был главной темой обсуждения на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
«Тема ситуации вокруг Украины была приоритетной», — подчеркнула она.
Дипломат добавила, что в рамках встречи были подняты и другие вопросы. Также Захарова подтвердила, что беседа представителей российской и американской сторон носила конструктивный характер.
Напомним, что переговоры между главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио состоялись 10 июля в малазийской столице Куала-Лумпуре. Беседа состоялась в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По словам Рубио, президент США Дональд Трамп был осведомлён о подробностях «конструктивной» беседы.