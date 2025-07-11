Кремль отказался раскрыть суть переданных США предложений по Украине
Песков: Переданные Рубио предложения по Украине не раскроют по понятным причинам
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не станет раскрывать содержание новых инициатив по украинскому урегулированию, переданных главой МИД Сергеем Лавровым госсекретарю США Марку Рубио.
«Я не мог бы рассказать (О предложениях РФ. — прим. Life.ru) по понятным причинам», — ответил Песков.
Тем не менее, Кремль подтвердил факт передачи новых предложений США, но отказался комментировать их содержание.
Напомним, что встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио прошла в Куала-Лумпуре. Министр иностранных дел России напомнил американскому коллеге о позиции Москвы по Украине, подчеркнув, что она остаётся неизменной. Позже Лавров уточнил, что в беседе с Рубио подтвердил подход, о котором ранее говорил президент Владимир Путин.