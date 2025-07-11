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11 июля, 10:29

Кремль отказался раскрыть суть переданных США предложений по Украине

Песков: Переданные Рубио предложения по Украине не раскроют по понятным причинам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не станет раскрывать содержание новых инициатив по украинскому урегулированию, переданных главой МИД Сергеем Лавровым госсекретарю США Марку Рубио.

«Я не мог бы рассказать (О предложениях РФ. — прим. Life.ru) по понятным причинам», — ответил Песков.

Тем не менее, Кремль подтвердил факт передачи новых предложений США, но отказался комментировать их содержание.

Лавров передал Рубио подборку цитат украинских политиков об уничтожении русских
Лавров передал Рубио подборку цитат украинских политиков об уничтожении русских

Напомним, что встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио прошла в Куала-Лумпуре. Министр иностранных дел России напомнил американскому коллеге о позиции Москвы по Украине, подчеркнув, что она остаётся неизменной. Позже Лавров уточнил, что в беседе с Рубио подтвердил подход, о котором ранее говорил президент Владимир Путин.

Милена Скрипальщикова
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