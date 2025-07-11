Кремль отказался раскрыть суть переданных США предложений по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не станет раскрывать содержание новых инициатив по украинскому урегулированию, переданных главой МИД Сергеем Лавровым госсекретарю США Марку Рубио.

«Я не мог бы рассказать (О предложениях РФ. — прим. Life.ru) по понятным причинам», — ответил Песков.