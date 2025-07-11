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11 июля, 07:46

Лавров передал Рубио подборку цитат украинских политиков об уничтожении русских

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат украинских политиков, включая Владимира Зеленского, Дениса Шмыгаля, Андрея Ермака и Михаила Подоляка, в которых содержатся призывы к юридическому или физическому уничтожению русских. Об этом он сообщил, подводя итоги работы на площадке АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Лавров подчеркнул, что подобные заявления, на фоне позиции западных политиков, таких как глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, о приоритете территориальной целостности Украины, являются саморазоблачительными. Он также отметил, что передал Рубио материалы на английском языке, и тот их принял.

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Напомним, в Малайзии состоялись полноформатные переговоры между Лавровым и Рубио. Министерство иностранных дел России сообщило, что стороны обсудили ситуацию в Украине, Иране и Сирии. Рубио отметил, что Лавров выдвинул интересное предложение по Украине, которое он намерен донести до президента США Дональда Трампа. Однако общение между Лавровым и Рубио вызвало беспокойство на Украине.

Оксана Попова
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