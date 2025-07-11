Глава МИД России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат украинских политиков, включая Владимира Зеленского, Дениса Шмыгаля, Андрея Ермака и Михаила Подоляка, в которых содержатся призывы к юридическому или физическому уничтожению русских. Об этом он сообщил, подводя итоги работы на площадке АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Лавров подчеркнул, что подобные заявления, на фоне позиции западных политиков, таких как глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, о приоритете территориальной целостности Украины, являются саморазоблачительными. Он также отметил, что передал Рубио материалы на английском языке, и тот их принял.