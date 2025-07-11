Лавров ответил словами Трампа, пообещав «большие сюрпризы» по Украине

На вопрос журналистов о новом американском плане по Украине, который упомянул госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российским министром иностранных дел, Сергей Лавров ответил с характерной иронией.

«Хочу ответить словами Дональда Трампа: «Так я вам и скажу». И ждите больших сюрпризов», — заявил Лавров журналистам после участия в мероприятиях АСЕАН в малайзийской столице.