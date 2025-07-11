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11 июля, 07:07

Лавров ответил словами Трампа, пообещав «большие сюрпризы» по Украине

Лавров отказался раскрывать детали встречи с Рубио, ответив словами Трампа

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

На вопрос журналистов о новом американском плане по Украине, который упомянул госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российским министром иностранных дел, Сергей Лавров ответил с характерной иронией.

«Хочу ответить словами Дональда Трампа: «Так я вам и скажу». И ждите больших сюрпризов», — заявил Лавров журналистам после участия в мероприятиях АСЕАН в малайзийской столице.

Таким образом Лавров дал понять, что не намерен обсуждать закрытые аспекты диалога с американской стороной, оставив журналистов без конкретных подробностей. Этот обмен репликами произошёл после двусторонних переговоров, содержание которых стороны предпочли не разглашать.

«Это ребята ещё те»: Жест Рубио в сторону Лаврова взволновал Украину
«Это ребята ещё те»: Жест Рубио в сторону Лаврова взволновал Украину

Ранее в Малайзии состоялись полноформатные переговоры между Лавровым и Рубио, длившиеся около часа. Министерство иностранных дел России сообщило, что стороны обсудили ситуацию в Украине, Иране и Сирии. Рубио отметил, что Лавров выдвинул интересное предложение по Украине, которое он намерен донести до президента США Дональда Трампа. Однако общение между Лавровым и Рубио вызвало беспокойство на Украине.

Алиса Хуссаин
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