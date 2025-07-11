Лавров ответил словами Трампа, пообещав «большие сюрпризы» по Украине
Лавров отказался раскрывать детали встречи с Рубио, ответив словами Трампа
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
На вопрос журналистов о новом американском плане по Украине, который упомянул госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российским министром иностранных дел, Сергей Лавров ответил с характерной иронией.
«Хочу ответить словами Дональда Трампа: «Так я вам и скажу». И ждите больших сюрпризов», — заявил Лавров журналистам после участия в мероприятиях АСЕАН в малайзийской столице.
Таким образом Лавров дал понять, что не намерен обсуждать закрытые аспекты диалога с американской стороной, оставив журналистов без конкретных подробностей. Этот обмен репликами произошёл после двусторонних переговоров, содержание которых стороны предпочли не разглашать.
Ранее в Малайзии состоялись полноформатные переговоры между Лавровым и Рубио, длившиеся около часа. Министерство иностранных дел России сообщило, что стороны обсудили ситуацию в Украине, Иране и Сирии. Рубио отметил, что Лавров выдвинул интересное предложение по Украине, которое он намерен донести до президента США Дональда Трампа. Однако общение между Лавровым и Рубио вызвало беспокойство на Украине.