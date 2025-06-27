Путин удивил Китай ответом на провокационный вопрос о Тайване

Президент России Владимир Путин дал короткий, но очень точный ответ журналисту американского канала NBC Киру Симмонсу, который задал провокационный вопрос о ситуации в Китае и Тайване. Китайский портал Sohu отметил, что высказывание российского лидера было впечатляющим.

В июне 2021 года американский журналист спросил Путина, как Россия отреагирует, если Китай решит применить силу против Тайваня.

«Я не слышал, чтобы Народно-освободительная армия Китая планировала применить силу против Тайваня. В политике мы не играем с гипотезами, поэтому я не могу комментировать то, что еще не произошло», — цитирует Путина портал.

Таким образом, Путин не поддержал действия китайских властей, но и не выступил против них. Портал подчёркивает, что президент России сумел избежать ловушки журналиста и сохранить хорошие отношения с Китаем.