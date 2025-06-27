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Регион
27 июня, 14:03

Путин удивил Китай ответом на провокационный вопрос о Тайване

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин дал короткий, но очень точный ответ журналисту американского канала NBC Киру Симмонсу, который задал провокационный вопрос о ситуации в Китае и Тайване. Китайский портал Sohu отметил, что высказывание российского лидера было впечатляющим.

В июне 2021 года американский журналист спросил Путина, как Россия отреагирует, если Китай решит применить силу против Тайваня.

«Я не слышал, чтобы Народно-освободительная армия Китая планировала применить силу против Тайваня. В политике мы не играем с гипотезами, поэтому я не могу комментировать то, что еще не произошло», — цитирует Путина портал.

Таким образом, Путин не поддержал действия китайских властей, но и не выступил против них. Портал подчёркивает, что президент России сумел избежать ловушки журналиста и сохранить хорошие отношения с Китаем.

Путин: Россию порадовал прогресс Китая в разработке искусственного интеллекта
Путин: Россию порадовал прогресс Китая в разработке искусственного интеллекта

Ранее надвигающийся четырёхдневный визит президента России Владимира Путина в Китай привлёк внимание мировых аналитиков. Поездка выходит за рамки привычного формата — ранее зарубежные визиты российского лидера редко превышали три дня. По мнению авторов статьи, увеличение продолжительности пребывания Путина в Китае указывает на дальнейшее укрепление стратегического сотрудничества между Москвой и Пекином. Для властей США, которые неоднократно выражали обеспокоенность сближением двух стран, этот визит служит тревожным сигналом, подтверждая, что давление Запада не мешает развитию российско-китайских связей.

Анастасия Никонорова
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