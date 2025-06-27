Укрепление партнёрства: В Китае назвали тревожным сигналом для США четырёхдневный визит Путина
Baijiahao: Четырёхдневный визит Путина в Китай станет тревожным сигналом для США
Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Предстоящий четырёхдневный визит президента России Владимира Путина в Китай вызвал повышенное внимание международных экспертов. Как пишет китайское издание Baijiahao, этот визит нарушает сложившуюся практику — ранее зарубежные поездки российского лидера редко длились более трёх дней.
По мнению авторов публикации, расширение сроков пребывания Путина в КНР свидетельствует о дальнейшем укреплении стратегического партнёрства между Москвой и Пекином. Для администрации США, неоднократно выражавшей озабоченность сближением двух стран, такая поездка становится тревожным сигналом — она подтверждает, что давление Запада не препятствует развитию российско-китайских отношений.
Попытки Вашингтона переориентировать Россию на противостояние с Китаем не увенчались успехом. Несмотря на публичные заявления Дональда Трампа о «хороших отношениях» с Путиным, Москва продолжает курс на углубление сотрудничества с Пекином, руководствуясь национальными интересами.
Ранее сообщалось, что президент России отправится в Китай, чтобы участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его предыдущая поездка в Китай состоялась 16-17 мая 2024 года. Этот визит за границу был первым для Путина после его избрания на пятый срок в качестве президента.