Предстоящий четырёхдневный визит президента России Владимира Путина в Китай вызвал повышенное внимание международных экспертов. Как пишет китайское издание Baijiahao, этот визит нарушает сложившуюся практику — ранее зарубежные поездки российского лидера редко длились более трёх дней.

По мнению авторов публикации, расширение сроков пребывания Путина в КНР свидетельствует о дальнейшем укреплении стратегического партнёрства между Москвой и Пекином. Для администрации США, неоднократно выражавшей озабоченность сближением двух стран, такая поездка становится тревожным сигналом — она подтверждает, что давление Запада не препятствует развитию российско-китайских отношений.

Попытки Вашингтона переориентировать Россию на противостояние с Китаем не увенчались успехом. Несмотря на публичные заявления Дональда Трампа о «хороших отношениях» с Путиным, Москва продолжает курс на углубление сотрудничества с Пекином, руководствуясь национальными интересами.