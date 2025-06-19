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18 июня, 21:09

Путин: Россию порадовал прогресс Китая в разработке искусственного интеллекта

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин отметил достижения Китая в сфере искусственного интеллекта. По его словам, разработки китайских специалистов имеют высокую эффективность по сравнению с аналогичными решениями других стран.

«Что нас порадовало — и удивило когда китайцы добились выдающихся результатов в области развития ИИ. Это в 10 раз дешевле и эффективнее, чем у конкурентов», — сказал российский лидер в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информагентств.

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А ранее эксперт Кирилл Малофеев рассказал, что развитие искусственного интеллекта неизбежно, и сопротивление этому процессу бессмысленно. Согласно его словам, современные нейросети уже меняют повседневную жизнь: от поисковых систем до образования. А главной проблемой является не потеря когнитивных навыков, а манипуляция общественным мнением.

Тимур Хингеев
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