Путин: Россию порадовал прогресс Китая в разработке искусственного интеллекта
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин отметил достижения Китая в сфере искусственного интеллекта. По его словам, разработки китайских специалистов имеют высокую эффективность по сравнению с аналогичными решениями других стран.
«Что нас порадовало — и удивило — когда китайцы добились выдающихся результатов в области развития ИИ. Это в 10 раз дешевле и эффективнее, чем у конкурентов», — сказал российский лидер в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информагентств.
А ранее эксперт Кирилл Малофеев рассказал, что развитие искусственного интеллекта неизбежно, и сопротивление этому процессу бессмысленно. Согласно его словам, современные нейросети уже меняют повседневную жизнь: от поисковых систем до образования. А главной проблемой является не потеря когнитивных навыков, а манипуляция общественным мнением.