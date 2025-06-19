Путин: Россию порадовал прогресс Китая в разработке искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин отметил достижения Китая в сфере искусственного интеллекта. По его словам, разработки китайских специалистов имеют высокую эффективность по сравнению с аналогичными решениями других стран.

«Что нас порадовало — и удивило — когда китайцы добились выдающихся результатов в области развития ИИ. Это в 10 раз дешевле и эффективнее, чем у конкурентов», — сказал российский лидер в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информагентств.