Эксперт объяснил, в чьих интересах действуют нейросети и чем важен цифровой суверенитет

Развитие искусственного интеллекта неизбежно, и сопротивление этому процессу бессмысленно. Об этом заявил эксперт Кирилл Малофеев на полях «Форума будущего 2050».

По словам Малофеева, современные нейросети уже меняют повседневную жизнь: от поисковых систем до образования. Школьники используют ИИ для написания докладов, студенты — для курсовых. Это тревожно, ведь молодёжь теряет навыки анализа, признал спикер. Однако, как и с радио, телевидением и интернетом, прогресс не остановить.

«Это всё равно будет. Ты не можешь запретить это. Этот инструмент не пропадёт, он слишком удобный, он слишком нужный. Военные технологии через 20-25 лет практически все будут использовать искусственный интеллект, кроме ядерного чемоданчика», — приводит его слова «Царьград».

Основной риск, по мнению Малофеева, — не в потере когнитивных навыков, а в том, что чужие нейросети начнут формировать информацию в угоду своим создателям. Люди верят всему в интернете, а значит, их мировоззрением можно манипулировать, пояснил он.

В пример он привёл «Википедию», которая, по его словам, давно отошла от объективности, особенно в русскоязычном сегменте. Источник знаний превратился в средство пропаганды, констатировал Малофеев. Эксперт уверен: нейтрального ИИ не существует. Если государство не контролирует информацию, это сделает кто-то другой, утверждает он. Именно поэтому страны активно развивают собственные цифровые экосистемы — от соцсетей до энциклопедий.

«Это очень дорогой продукт, и его создатели всегда преследуют свои интересы», — резюмировал Малофеев.