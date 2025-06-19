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19 июня, 10:36

В Кремле рассказали, когда Путин посетит Китай

Путин посетит Китай в конце лета — начале осени

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Встреча российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдёт в Китае на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в период с конца августа по начало сентября. Об этом на брифинге заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Второго сентября будут проведены полномасштабные двухсторонние переговоры», — заявил Ушаков.

На Петербургском международном экономическом форуме Ушаков объявил о состоявшемся телефонном разговоре между Путиным и Си Цзиньпином. По словам помощника главы РФ, беседа прошла по взаимной договорённости сторон и, согласно заявлению Кремля, носила дружественный и конструктивный характер.

Лидеры обсудили обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке. И Москва, и Пекин выразили единое мнение, что действия Израиля идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права.

Владимир Путин последний раз посещал Китай 16–17 мая 2024 года. Это был его первый зарубежный визит после вступления в должность на пятый президентский срок. Он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине и посетил Харбин для участия в торговой выставке.

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Ранее стало известно, что Путин поздравил Си Цзиньпина с 72-летием. Российский лидер телеграмму председателю КНР, в которой пожелал ему всего самого наилучшего и выразил благодарность за многолетнее сотрудничество.

Алиса Хуссаин
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