В Кремле рассказали, когда Путин посетит Китай

Встреча российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдёт в Китае на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в период с конца августа по начало сентября. Об этом на брифинге заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Второго сентября будут проведены полномасштабные двухсторонние переговоры», — заявил Ушаков.

На Петербургском международном экономическом форуме Ушаков объявил о состоявшемся телефонном разговоре между Путиным и Си Цзиньпином. По словам помощника главы РФ, беседа прошла по взаимной договорённости сторон и, согласно заявлению Кремля, носила дружественный и конструктивный характер.

Лидеры обсудили обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке. И Москва, и Пекин выразили единое мнение, что действия Израиля идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права.

Владимир Путин последний раз посещал Китай 16–17 мая 2024 года. Это был его первый зарубежный визит после вступления в должность на пятый президентский срок. Он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине и посетил Харбин для участия в торговой выставке.