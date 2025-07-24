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Регион
24 июля, 08:34

Песков: Контакт Москвы с Вашингтоном возможно организовать оперативно

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Контакт Москвы с Вашингтоном можно оперативно организован при необходимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если это потребуется, то такой контакт может быть очень оперативно организован, потому что сейчас действительно налажена система диалога», — сказал Песков журналистам.

Три сценария: Политолог сделал прогноз по встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае
Три сценария: Политолог сделал прогноз по встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

А ранее на Западе заявили, что Владимир Путин, его китайский коллега Си Цзиньпин и Дональд Трамп могут провести переговоры в Пекине уже в сентябре. Встреча может быть приурочена к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. В Кремле подтвердили, что Путин намерен посетить Китай и встретиться с Си Цзиньпином, а вот переговоры с американским коллегой в Пекине пока под вопросом.

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Александра Вишнякова
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