Песков: Контакт Москвы с Вашингтоном возможно организовать оперативно
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Контакт Москвы с Вашингтоном можно оперативно организован при необходимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если это потребуется, то такой контакт может быть очень оперативно организован, потому что сейчас действительно налажена система диалога», — сказал Песков журналистам.
А ранее на Западе заявили, что Владимир Путин, его китайский коллега Си Цзиньпин и Дональд Трамп могут провести переговоры в Пекине уже в сентябре. Встреча может быть приурочена к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. В Кремле подтвердили, что Путин намерен посетить Китай и встретиться с Си Цзиньпином, а вот переговоры с американским коллегой в Пекине пока под вопросом.