Три сценария: Политолог сделал прогноз по встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию окончания Второй Мировой войны, может провести переговоры не только с председателем КНР Си Цзиньпином, но и с президентом США Дональдом Трампом. А встреча трёх мировых лидеров может изменить правила игры, полагает политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

По его словам, кулуарные договорённости политиков, в частности, могут сказаться на переговорах по Украине в стамбульском формате. Эксперт подчеркнул, что по итогам саммита в Китае ситуация может пойти по одному из трёх сценариев. Первый предполагает продолжение начавшегося процесса в рамках старых соглашений. Стороны сосредоточатся только на обмене пленными и телами погибших. Второй предусматривает подготовку к возможным мирным соглашениям по истечении 50 дней, данных Трампом.

«И третий сценарий — эскалация, при которой эти встречи вообще ничем не заканчиваются: джентльмены встречаются, в очередной раз высказывают друг другу взаимные ультиматумы — и на этом всё завершается», — предположил доктор политических наук.