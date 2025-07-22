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22 июля, 08:25

Три сценария: Политолог сделал прогноз по встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

ЦГ: Встреча Путина с Трампом и Си Цзиньпином в Китае может изменить правила игры

Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru, ТАСС / ZUMA

Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru, ТАСС / ZUMA

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию окончания Второй Мировой войны, может провести переговоры не только с председателем КНР Си Цзиньпином, но и с президентом США Дональдом Трампом. А встреча трёх мировых лидеров может изменить правила игры, полагает политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

По его словам, кулуарные договорённости политиков, в частности, могут сказаться на переговорах по Украине в стамбульском формате. Эксперт подчеркнул, что по итогам саммита в Китае ситуация может пойти по одному из трёх сценариев. Первый предполагает продолжение начавшегося процесса в рамках старых соглашений. Стороны сосредоточатся только на обмене пленными и телами погибших. Второй предусматривает подготовку к возможным мирным соглашениям по истечении 50 дней, данных Трампом.

«И третий сценарий — эскалация, при которой эти встречи вообще ничем не заканчиваются: джентльмены встречаются, в очередной раз высказывают друг другу взаимные ультиматумы — и на этом всё завершается», — предположил доктор политических наук.

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин намерен посетить Китай и встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. Однако переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Пекине пока что находятся под вопросом.

Борис Эльфанд
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